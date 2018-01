Oposição nem conte com o empresário Jarbas Soster: a briga dele com o Governo não é política

A briga do empresário Jarbas Soster com o Governo não é política, é a mesma que está sendo travada por outros inúmeros donos de empresas, há quase dez anos. Por isso a oposição nem comemore, senão o desgaste – e muito pouco, porque a administração petista do Acre nem tem mais o que desgastar. Sobre a briga é assim: Tião Viana (PT) não paga eles faz muito tempo, mas em curso estar uma operação em andamento que é o seguinte: um grupo ligado ao prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), pré-candidato a governador pelo PT, está procurando esses empresários e dando a garantia, tipo “você desiste de cobrar o Tião Viana, mas nos ajude que o Marcus vai pagar”. Então, os empresários, me disse um deles ligado a uma grande igreja, preferem acreditar na promessa do Marcus de que tentar uma aventura com a oposição. O problema desses empresários é sobreviver até lá, porque ao menos cinco já morreram e outros foram acometidos por derrame. E a economia, como vai¿ Bem, a economia vai sendo a do contra-cheque, onde só quem ganha é a Romera e a Casa da Sogra.

