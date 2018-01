“Operação Pontífice” vasculha estradas do Acre antes da visita do Papa ao Peru

A Polícia Rodoviária Federal inicia na próxima segunda-feira (15) a Operação Pontífice. Policias de outras unidades da P.R.F. chegam a capital para reforçar a fiscalização no período que antecede a visita do Papa Francisco ao Peru. Em três pontos a Polícia Rodoviária Federal vai montar barreiras fixas: no posto do entroncamento de Xapurí, no município de Epitaciolândia e na saída de Assis Brasil. Viaturas vão patrulhar toda a Rodovia 317, que liga Rio Branco a Assis Brasil, durante o dia e principalmente à noite.

A visita do Papa Francisco à cidade do Puerto Maldonado no Peru acontece no próximo dia 19. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o movimento na Br-317 vai ser intenso, antes, durante e depois da visita do Santo Padre. Um levantamento da P.R.F. aponta que quase 200 ônibus vão passar pela Rodoviária, com caravanas de várias regiões do país. A fiscalização internacional de passageiros será um dos focos. Outra preocupação é com o retorno das caravanas e dos veículos particulares. Por isso a ação da Policia Rodoviária Federal vai se estender até o dia 24. Uma das recomendações é ter atenção redobrada em todo o percurso.