Mulher deve receber R$ 3 mil por danos morais após ser impedida de visitar tio em hospital por causa de saia

A mulher teria sido barrada no local após uma atendente alegar que a visitante estava vestida de forma “inadequada” e usava uma saia acima do joelho.

Procurada pela reportagem do G1 , a Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) não se pronunciou sobre o caso.

A condenação foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico na quinta-feira (11). O juiz de Direito Marcelo Carvalho destacou que a roupa da jovem não estava em “desconformidade com as normas de saúde do local”.