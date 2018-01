Mensalidades de escolas particulares no AC sobem em 12% e chegam até a R$ 2 mil, aponta sindicato

Pais de alunos matriculados em escolas particulares no Acre vão pagar um pouco mais caro para manter os filhos nas unidades privadas de ensino.

Isso porque, segundo o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Acre (Sinepe-AC), o valor das mensalidades sofreu um aumento médio, que vai de 5% a 12%, para o ano letivo de 2018.

Elandia Dantas, vice-presidente do Sinepe-AC, explica que o reajuste foi feito em novembro do ano passado, quando as matrículas nas escolas particulares foram abertas. Segundo ela, não existe um valor pré-determinado de aumento, cada instituição elabora uma planilha e determina o percentual de reajuste. “Não tem valor específico, têm escolas que deram reajuste de 5%, 8%, 10% e 12%”, fala.

A vice-presidente do Sinepe-AC lembra que as planilhas servem para justificar o aumento para a Diretoria de Proteção e Defesa do Consumidor do Acre (Procon-AC).

“O Procon tem um decreto de reajuste de mensalidade escolar, e lá tem um modelo de planilha. Nessa planilha as instituições explicam o motivo do aumento, que geralmente são benefícios para as próprias escolas”, comenta ela.

Após receber o documento, o Procon-AC verifica se as escolas realmente estão fazendo os investimentos que motivam o aumento, libera as planilhas e, consequentemente, a atualização do valor.

“Temos 32 escolas particulares no Acre e 12 são filiadas ao Sinepe-AC, todas em Rio Branco. As escolas particulares sindicalizadas fizeram o menor reajuste de todos os tempos neste ano”, garante Elandia.

De acordo com a vice-presidente do Sinepe-AC, em anos anteriores o aumento variava de 8% a 15%. Ela comenta que as mensalidades podem variar de R$ 400 a 2 mil.