Mais três fugitivos do presídio de Tarauacá são recapturados no interior do Acre

A polícia continua recapturando os presos da unidade Moacyr Prado, em Tarauacá, que fugiram em dezembro de 2017. Após conseguir capturar Adriano Baltazar da Silva Kaxinawá em uma aldeia de Tarauacá, mais três fugitivos foram recapturados no Vale do Juruá.

Ao menos 20 presos que cumprem pena no Presídio Moacir Prado, em Tarauacá, fugiram pela parte de trás da unidade onde o muro está sendo reconstruído.

Ismael Carlos Francelino do Nascimento, de 21 anos, foi transferido para Cruzeiro do Sul nesta sexta-feira (12), mas foi preso ainda na quarta (10) em Marechal Thaumaturgo.

Outros dois foragidos foram presos na tarde de quinta-feira (11), no bairro Cohab, em Cruzeiro do Sul. No momento da prisão, eles informaram os nomes errados. Porém a polícia conseguiu identificar que se tratavam de Osmir de Souza Martins Kaxinawá, de 30 anos, e Rosenir da Silva Rodrigues, de 22.