Lei que torna todos assentos de ônibus preferenciais passa a valer em Rio Branco

Passa a valer, a partir desta sexta-feira (12), a lei nº 2.276 que torna todos os assentos de ônibus prioritários para idosos, grávidas, lactantes, mulheres com crianças de colo e pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.

A proposta foi apresentada pelo vereador Rodrigo Forneck ainda em novembro do ano passado e sancionada nesta sexta em decreto publicado no Diário Oficial do Estado.