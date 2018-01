Interessante: Governo concede títulos de terra, mas quem entrega é o prefeito

O PT sempre soube usar o poder que tem para se manter no poder, mas ultimamente eles andam abusando. Essa semana, por exemplo, o Governo realizou um evento para a entrega de títulos de terrenos, aliás já denunciado pela oposição por se tratar de títulos falsos, que depois de algum tempo não servem para nada, mas quem fez a entrega às pessoas “humildes”, que ganham a “identidade” da terra para usar no banco, foi o prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT). Que coincidência! Marcus é o candidato do PT a governador do Acre. Só não foimaior a surpresa porque o alcaide, ao invés de tapar os buracos da cidade, está em plena campanha eleitoral, inclusive em agendas pelo interior. Mas é aquele negócio: qualquer governo usaria o poder para tentar se manter no poder. Não é porque é o PT não. Os petistas só são um pouco mais abusados por acreditar na impunidade, pelo menos aqui no Acre, ainda, onde mandam em tudo, inlcusive em parte do Judiciário.

