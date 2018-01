IDM abre processo seletivo para cargo de professor do Pronatec

Inscrições podem ser feitas até o dia 16 desse mês. Ao todo, são 23 vagas para nível superior em várias áreas de atuação.

O Instituto Dom Moacyr Grechi (IDM) abriu processo seletivo simplificado para a contratação de professor para atuar nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) em Rio Branco. O edital completo foi publicado nesta quinta-feira (11) no Diário Oficial do Estado (DOE).

As inscrições devem ser feitas a até a próxima terça (16), exceto ao final de semana. No total, são 23 vagas para nível superior em várias áreas de atuação.

Os requisitos mínimos são diploma ou certidão de formação de nível superior, que também pode exigir experiência profissional em ciência da Computação, letras português/inglês/espanhol. Também há vagas para graduados em turismo, nutrição, enfermagem, psicologia, engenharia civil, arquitetura, administração e matemática.

Os candidatos devem receber bolsas, conforme a carga horária da disciplina, nos valores de R$55 para profissionais com graduação, R$60 para os profissionais com pós-graduação, R$ 65 para profissionais com mestrado e R$ 75 aos profissionais com doutorado.

Para se inscrever é necessário preencher o formulário de inscrição, disponibilizado na unidade e no edital, acompanhado do documento de identidade, além do currículo e cópias dos documentos que comprovem a certificação e do documento de identificação.

Todos os documentos devem estar legíveis e devem ser entregues em envelope lacrado na unidade central, localizada na Rua Riachuelo, nº 138, bairro José Augusto, ao lado da Escola Humberto Soares.

O processo seletivo vai ser feito em duas fases, a primeira é análise curricular, de caráter classificatório, e a segunda fase é uma prova didática com plano de ação, de caráter classificatório e eliminatório.

Confira as vagas

Uma vaga para professor formador em introdução às tecnologias da informação, uma para inglês técnico, uma vaga para espanhol técnico e aplicado, uma para curso técnico de nível médio em hospedagem (EaD), uma vaga para professor do curso técnico de nível médio em guia de turismo (EaD).

Também há uma vaga para curso técnico em agenciamento de Viagem (EaD), uma vaga para curso técnico em restaurante e bar, uma vaga para segurança do trabalho, uma vaga para higiene e manipulação de alimentos e bebidas. Para professores que vão atuar no curso técnico em gerência em saúde, as vagas são para professor de introdução à informática aplicada, uma para biossegurança e controle de infecção em serviços de saúde, uma para português instrumental, uma vaga para relações interpessoais e ética profissional, uma para introdução à profissão em gerência de saúde, uma vaga para matemática financeira para gerência em saúde e estatística aplicada. No curso técnico em vigilância em saúde, há uma vaga para introdução à informática aplicada, uma para português instrumental, uma para relações interpessoais e ética profissional, uma para educação e comunicação em saúde, uma para estatística aplicada à saúde, uma para epidemiologia e sistemas de informação em saúde, e uma para planejamento urbano, vigilância e controle das endemias.