Farmácia é alvo de bandidos pela segunda vez em menos de dois meses em Cruzeiro do Sul

Foram levados dinheiro, telefones e celulares do casal. Criança de dois anos estava no estabelecimento.

Uma farmácia, que fica em frente ao Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul, foi alvo de bandidos pela segunda vez nessa quinta-feira (11). De acordo com os donos do local, esse é o segundo assalto em menos de dois meses.

Um homem armado com revólver levou R$ 400 do caixa do estabelecimento, carteira com documentos e cerca de R$ 200, além de dois telefones celulares de um casal de clientes que estavam acompanhados de uma criança de dois anos.

Funcionária do local, Maria Costa Martins, de 32 anos, conta como o assalto aconteceu. “Eu estava de costa pegando o remédio para o casal que estava com a criança. Quando me virei fui surpreendida com o rapaz apontando uma arma para mim, dizendo que era um assalto. Ele pegou todo o dinheiro do caixa. Depois passou para os clientes e mandou a mãe com criança se deitarem no chão”, relembra.

No final de novembro, a farmácia foi assaltada por volta das 20h e, a partir de então, o proprietário decidiu atender só até às 18h.

“Foi um momento de muito nervosismo. A mãe e a criança caíram em pranto de choro e o pai querendo conformar as duas. Acho que essa criança vai ficar traumatizada para o resto da vida. Já mudamos nosso horário de funcionamento e, mesmo assim, continuamos sendo vítimas. Não sei onde vamos parar com essa sensação de insegurança na cidade”, desabafa.