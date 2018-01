ENCHENTE: Dnit tenta evitar que BR-364 seja alagada pelo rio Madeira

O trecho que deu início à erosão na rodovia está localizado no quilômetro 870.

A enchente no Rio Madeira continua elevando o nível das águas do lago formado pela barragem da usina Hidrelétrica de Jirau e ameaça causar desmoronamento do asfalto no trecho da BR-364, que liga Rondônia ao Estado do Acre. A equipe do Rondoniaovivo esteve no local nesta terça-feira,11, para averiguar a situação e entrevistar os moradores. Assista ao vídeo.

Na quarta-feira (10/01), o nível do Madeira, em Porto Velho, atingiu 19, 90 centímetros. Mais de três metros acima da cota de alerta do manancial, que é de 16, 68 cm.

O trecho que deu início à erosão na rodovia está localizado no quilômetro 870, próximo a cabeceira da ponte do Igarapé.

Funcionários de uma empresa privada que presta serviços para o Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre (Dnit) foram ao local e fizeram os reparos na rodovia, colocando pedras de contenção para tentar controlar a erosão.