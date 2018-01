Em 47 minutos, atletas esgotam vagas para Corrida do BOPE, em Rio Branco

Um recorde. Em 47 minutos os amantes de corrida de rua esgotaram as 45 vagas ofertadas pela Acre Running para a I Corrida BOPE, marcada para 1 de fevereiro.

A Acre Running abriu as inscrições no dia 09, exclusivamente pela internet, e todas as 250 vagas foram ocupadas em menos de 50 minutos.

A alta procura pelas vagas mostra a aprovação dos atletas ao trabalho executado pela Acre Running, maior expoente em promoção e organização de corridas de rua no estado.

A corrida do BOPE vai oferecer percursos de 4 km e 7 km, com largadas no Quartel do Batalhão as 7:30 do dia 18 de fevereiro.

Aos inscritos, a Acre Running vai ofertar hidratação ao longo da prova, lanche pós corrida, medalha padronizada, espaço para premiação com painel para fotos e logística total.

Ao longo de 2018 a empresa vai executar um calendário onde estão previstas mais de doze corridas.