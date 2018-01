COVARDIA: Filho destrói geladeira e ataca mãe a golpes de martelo

Com a chegada de uma guarnição ao local, o jovem portava um facão e teria dito que já aguardava os policiais.

Uma mulher de 36 anos foi agredida pelo próprio filho a golpes de martelo na manhã desta sexta-feira (12), em uma residência na invasão Dilma Rousseff, região Sul de Porto Velho. O suspeito, Diego S. T., 18, foi preso em flagrante.

O boletim de ocorrência relata, que o jovem estava descontrolado, quebrando a geladeira da mãe com um martelo e quando ela foi tentar impedir acabou atacada com golpes no braço esquerdo e no tórax. A mulher correu para a casa de vizinhos e acionou a PM.

Com a chegada de uma guarnição ao local, o jovem portava um facão e teria dito que já aguardava os policiais. Ele foi desarmado, recebeu voz de prisão e foi conduzido à Central de Flagrantes.