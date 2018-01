Capital Rio Branco, registra redução de 64% nos casos de dengue em relação ao mesmo período do ano passado

O último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), mostra que as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti na capital tem sido eficientes. Os números apontam redução de 64% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dados da Semana Epidemiológica – SE 51/2017, de 17 a 23 de dezembro do ano passado, mostram que foram notificados 1.909 casos de Dengue, sendo confirmados apenas 317. Em 2016 no mesmo período, eram 5.315 casos suspeitos.

