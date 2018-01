Caminhonete da saúde do Quinari capota na BR-317 e secretária diz que motivo foi água acumulada na pista

A caminhonete de placa NAE-2114 de uso da Secretaria Municipal de Senador Guiomard capotou na BR-317 nas proximidades da Unidade Prisional do Estadual na região nesta sexta-feira (12), por volta das 15h. Segundo informações no momento do acidente uma pessoa além do motorista estava no veiculo que iria buscar uma equipe de agente de saúde que realizavam os serviços na zona rural do município.

O acidente segundo relato que o motorista fez para a secretária de saúde do município, Dinha Carvalho foi que ao entrar em uma das curvas da BR-317 nas proximidade do prédio, o carro acabou girando na pista por conta de água acumulada devido à chuva.

“O Lacerda que era o motorista no momento, disse que estava chovendo na hora e ao entrar em uma curva próximo a Penitenciária do Quinarí o carro começou a rodar na pista devido a grande quantidade de água, foi quando saiu pela lateral da pista e bateu de frente com um barranco, vindo assim a capotar o carro”, contou a secretária para a reportagem do ac24horas.

O veiculo da Secretaria de Saúde do Município ficou com as rodas viradas para cima,pessoas que passavam na BR-317 ajudaram os funcionários da secretaria de saúde, que não apresentaram no momento nenhum tipo de ferimento.