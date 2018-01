AVÓ DENUNCIOU: Jovem é presa acusada de agredir filho de um ano

Diante dos fatos, ela foi levada para a Central de Flagrantes.

Uma jovem de 25 anos, identificada como Luciana C. M., foi presa no começo da tarde desta sexta-feira (12) acusada de lesão corporal contra o próprio filho de um anos e cinco meses. O crime ocorreu no bairro Tucumanzal, região Central de Porto Velho.

A mãe da suspeita acionou a Polícia Militar e informou que o neto é maltratado com frequência por Luciana e hoje novamente havia sido agredido. A criança apresentava uma lesão na orelha esquerda e a jovem recebeu voz de prisão.

Diante dos fatos, ela foi levada para a Central de Flagrantes.