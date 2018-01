Rio Madeira já marca 19,95m no Abunã e pode transbordar sobre a BR-364

O Rio Madeira, na região do Abunã, está bem próximo de transbordar e atingir um trecho da BR-364, que liga o Acre ao restante do país por via terrestre. O rio está a cada dia com o nível mais elevado, o que tem deixado as autoridades acreanas preocupadas com um possível isolamento semelhante ao registrado em 2014.

A medição do Rio Madeira, nesta quinta-feira, dia 11, é de 19,95, segundo a Defesa Civil de Rondônia. Na quarta-feira, dia 10, o rio estava marcando 19,90 metros, já acima da cota de alerta. Houve, portanto, uma elevação de cinco centímetros nas últimas 24 horas.

A situação é tão preocupante, que o Governo do Acre já prepara um Plano de Contingência a ser colocado em prática caso o rio transborde sobre a rodovia federal mais uma vez. Mesmo assim, não é necessário pânico, já que as autoridades estão trabalhando e monitorando o rio pessoalmente.

“Monitoramos não apenas o nível do Madeira como também o volume de chuvas na bacia. Vamos entrar em contato com a Usina de Girau e Santo Antônio, bem como com a Agência Nacional de Águas (ANA), para que juntos possamos discutir a situação no Abunã”, explicou o coordenador da Defesa Civil Estadual, coronel Carlos Batista.

Parte do trecho alagado em 2014 está passando por reparos por parte do Departamento Nacional de Infraestrutura (Dnit). Uma equipe já está colocando pedras às margens da rodovia, onde houve um desmoronamento. O ac24horas publicou um vídeo em primeira mão mostrando o problema. As fotos são da Agência de Noticias do Acre.