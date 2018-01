PT do Acre terá comitê em apoio a Lula e organiza ato no dia do julgamento do ex-presidente dia 24 de janeiro

Assíduo na defesa do ex-presidente Lula, com quem tem enorme identificação, o PT do Acre lança na segunda-feira, 15, um comitê em defesa do grão-petista.

O ato acontece na sede regional do partido, na rua Equador, Conjunto Habitasa, em Rio Branco, às 15h.

Já no dia do julgamento do ex-presidente, que acontecerá no dia 24 de janeiro no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre (RS), o PT do Acre deve realizar, pela manhã, uma manifestação em defesa de Lula na Praça da Revolução, no centro de Rio Branco.

Lula será julgado no processo sobre o triplex do Guarujá. Nesse mesmo processo, em julho de 2017, o petista foi condenado pelo juiz Sergio Moro, responsável pela Lava Jato na primeira instância, a 9 anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O secretário de Organização Partidária do PT, Cesário Braga, vê injustiça contra Lula. “Presenciamos um triste momento para a democracia. Uma caçada implacável e injustificável, ou justificada pelo medo, com objetivo de impedir que o maior expoente da política brasileira seja candidato a presidente. Pergunto, se o PT fez tão mal para o Brasil, como dizem os adversários políticos, qual o óbice em ter Lula como candidato e permitir que as urnas demostrarem tal tese? Lula foi o melhor presidente da historia do Brasil, eu sei disso e o povo também sabe, caso candidato é praticamente certo que se elegerá presidente”, diz Cesário.