Polícia tem imagens que mostram fazendeiro sendo morto e não descarta hipótese de execução

Os criminosos não levaram nada e a polícia não descarta a hipótese de um homicídio a mando de alguém

A princípio a informação repassada a Polícia Militar no dia do crime, segunda-feira (8), era de que havia acontecido um latrocínio em uma chácara localizada no km 10 do município de Porto Acre, que culminou na morte do fazendeiro Altervir Rodrigues de Oliveira, de 61 anos, porém, os criminosos não levaram nada e a polícia não descarta a hipótese de um homicídio.

As imagens, segundo o delegado Sérgio Lopes, mostram quando quatro indivíduos armados abordaram o fazendeiro que também estava aparentemente armado, o renderam e efetuaram os disparos.

“Pelas imagens também é possível observar um dos filhos da vítima trocando tiros com os criminosos assim que mataram o pai e possivelmente por terem encontrado a arma de fogo com ele, a polícia o conduziu até a Delegacia de Flagrantes, onde foi autuado por posse ilegal de arma de fogo. Ele pagou fiança e foi colocado em liberdade. Nós estamos ouvindo testemunhas, fazendo buscas e em breve acredito que teremos novidades”, disse o delegado.

Pelo fato dos criminosos não terem subtraído nenhum objeto de valor, Sérgio Lopes não descarta a hipótese de uma execução. Através de depoimentos, o delegado pôde perceber que a família vive em meio a um conflito.

“Existe uma briga muito grande envolvendo os familiares da vítima e isso está sendo levantado. Nós não descartamos que pode ter sido um homicídio a mando de alguém, como também não descartamos a hipótese de tentativa de roubo, um latrocínio. Tudo está sendo investigado”, finalizou.