Pescadores fazem protesto em frente ao INSS em Rio Branco por recebimento de Seguro Defeso

Pescadores se reuniram em frente ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na Avenida Getúlio Vargas, em Rio Branco, para protestar e pedir que o órgão libere o pagamento do Seguro Defeso. A categoria alega que está sem poder pescar por causa do período e que os repasses estão sendo feitos apenas de 20 em 20 pescadores por dia.