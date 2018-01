Obras de reconstrução de casas populares estariam abandonadas no Quinari

O presidente da Câmara de Vereadores de Senador Guiomard, Gilson da Funeraria (PP), realmente é a flecha no calcanhar de Aquiles do prefeito André Maia (PSD). O parlamentar agora denunciou que as nove casas populares que ficou para a atual administração terminar, estão abandonadas e a construtora contratada nunca nem apareceu no conjunto Chico Paulo.

O Vereador também destaca a falta de limpeza no conjunto e afirmao que tudo se encontra abandonado pelo poder público municipal. Gilson diz ao mostrar a imagem de parte do conjunto que tudo que vem acontecendo no município é “brincadeira com dinheiro público”.

O valor da obra para terminar as noves casas que falta cobertura, pintura e alguns janelas é estipulado em R$ 223.395,06. O início dos serviços pela empresa de acordo com a placa de informações dos dados da obra foi dia 9 de outubro de 2017, com prazo de execução até o dia 9 de fevereiro de 2018.

De forma irônica, Gilson ressalta que o prefeito garante que vai entregar a obra em apenas trinta dias. “O prefeito está confiante do que está fazendo. Ele é um prefeito muito bom, podemos ver tudo largado, as casas cheias de mato e tudo cheio de lixo. Acho que sabe o que está fazendo. Espero que as autoridades mais competentes possam está vendo esse vídeo”, destacou o vereador.

A reportagem fez contato com o prefeito André Maia que explicou que o convênio realizado para a reconstrução remanescente das obras de casas populares aguarda somente as telhas exigidas para que a obra seja concluída.