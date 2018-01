Musas da “prostituição”

Mais uma vez as redes sociais voltam a ser tema de discussão e caso de polícia. Um perfil do Instagram, com o nome Musas do Acre vem chamando a atenção na área policial desde a tarde desta última terça, 9. O perfil trazia fotos de diversas moças bonitas e chamativas, dos mais diversos municípios acreanos e das mais variadas profissões.

O perfil era cativante por contar com fotos de moças conhecidas e que se destacam por suas belezas. De admiradas, passaram a ser vítimas do proprietário da rede. O nome foi alterado passando a constar como Prostitutas de Rio Branco. Não satisfeito, o proprietário enviou mensagem para todas as moças, afirmando que iria expor a verdade e mostrar para todos que o perfil tratava de garotas de programa da Capital.

A equipe do acreemrevista foi procurada por uma das moças, que preferiu não se identificar, mas ficou revoltada e já buscou os recursos jurídicos para defender sua honra.

“Eu fiquei revoltada com esse tipo de situação, nunca esperei passar por isso. Pessoas atacando minha honra e de tantas outras que passaram a constar naquele perfil sem saber ou autorização. Procurei a delegacia para registrar um boletim de ocorrência e quero justiça. Meu nome e minha honra não são qualquer coisa. Tenho uma família, se alguma daquelas moças faz programa, o problema é delas e ninguém tem nada com isso”, disse a estudante.

Outra moça ficou surpresa ao descobrir por meio de amigos que seu nome estava envolvido no meio.

“Nunca me prestei a tal situação e pessoas sem caráter tentam ofender minha família. Já acionei o meu advogado e vamos tomar providencias. Recomendo a todas que façam o mesmo. Agora tenho culpa por ser bonita e por isso vou ser julgada como garota de programa? Eu exijo respeito comigo e com minha família”, destacou uma das vítimas.

Ao tentar acessar o perfil, nossa equipe constou que as fotos foram apagadas. Agora vamos aguardar o desenrolar na justiça. (Victor Augusto / Do Portal acreemrevista.com.br)

