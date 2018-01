Moradores encontram corpo em cova rasa na Cidade do Povo nesta quinta-feira; polícia investiga o caso

Ainda não se tem informações se o cadáver seria de um homem ou de uma mulher

O corpo humano ainda sem identificação foi encontrado enterrado na tarde desta quinta-feira (11), em um terreno localizado ao final do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

A Polícia foi acionada através do Centro Integrado em Operações (Ciosp), por moradores que perceberam a cova rasa. A Polícia Técnica e o Corpo de Bombeiros também foram acionados para ajudar nos procedimentos de escavação e coleta de informações do possível local de crime.

Ainda não se tem informações se o cadáver seria de um homem ou de uma mulher. Assim que for removido será encaminhado a base do Instituto Médico Legal (IML), que deverá dizer a real causa da morte.