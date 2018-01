Morador de rua sofre tentativa de homicídio

O morador de rua identificado como Rodomilson Ferreira de 51 anos estava sentado em uma parada de ônibus nas proximidades da antiga rodoviária de rio branco no bairro cidade novo, quando segundo ele tomando um uísque da tampa azul ou seja álcool 96 graus, quando um homem se aproximou e desferiu uma facada no seu braço logo depois o homem fugiu. Populares acionaram o samu que fez o resgate da vitima que foi encaminhado para o pronto socorro onde não corre risco de morte, segundo ele conhece a pessoa que tentou contra sua vida mais ele não quis falar o nome do seu agressor policias do segundo batalhão estiveram no pronto socorro mais ele se negou a passar mais informação

