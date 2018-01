Marcelo paga R$ 1,9 milhão e se livra de acusação de fraude na Espanha

O pagamento aconteceu após brasileiro do Real Madrid fechar um acordo com o Estado espanhol

O brasileiro Marcelo liquidou a dívida que tinha com a Agência Tributária da Espanha. De acordo com o jornal “El Mundo”, o lateral do Real Madrid desembolsou meio milhão de euros (R$ 1,9 milhão) para se livrar da acusação de fraude fiscal referente aos seus direitos de imagem. O pagamento aconteceu após o atleta fechar um acordo com o Estado espanhol.

Com o fim da dívida, Marcelo também encerra o acordo que implicaria a ele uma pena mínima de prisão por fraude fiscal.

A audiência de Marcelo com a Justiça da Espanha aconteceu no ano passado. Diante do juiz, ele aceitou a acusação e prometeu devolver o dinheiro. Dito e feito.