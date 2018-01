Líder jovem do PSDB pode deixar o partido e se filiar no PTB

Uma das maiores promessas da juventude do PSDB nos últimos tempos, o agente penitenciário e modelo Renê Fontes pode estar de saída do ninho tucano. Destino dele: PTB. Não teria nenhuma mágoa do partido dirigido pelo deputado federal Major Rocha. A saída seria meramente estratégia política. No PTB René teria algo em torno de cem vezes mais chances de brigar por uma cadeira na Assembleia Legislativa nas eleições desse ano. O partido de publicitária bonitona Charlene Lima deverá se unir a PPS e Solidariedade, numa chapa onde ninguém tem mandato e com chances naturais de eleger ao menos dois deputados, no que Renê Fontes estaria de olho.

