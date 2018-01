Instituto Dom Moacyr abre edital para seleção de professores bolsistas para cursos de ensino a distância

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional e Tecnológica Dom Moacyr abriu edital para o processo seletivo simplificado de seleção de bolsistas, para professor com atuação nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) na modalidade de educação à distância.

Os interessados nas vagas devem conhecer o plano de curso de sua área profissional, no que se refere à organização curricular por competências, ao material didático, quando houver, e à metodologia de ensino a distancia. Os candidatos também devem saber planejar e elaborar as atividades de ensino e aprendizagem como referências as habilidades, as bases científicas e tecnológicas e os valores, assim como atitudes das competências a serem desenvolvidas, além das estruturas pactuadas para aulas, as metodologias, os materiais didáticos e as referências bibliográficas.

No ato da inscrição na sede do Instituto os candidatos devem preencher o formulário de inscrição entregue pela mesa receptora e apresentar documento de identidade, juntamente com o currículo e as cópias dos documentos comprobatórios e de identificação legíveis e sem rasuras dentro de envelope branco lacrado. Após entregar todos os documentos o candidato receberá da mesa receptora o comprovante de inscrição. Ficando o concorrente do processo seletivo ciente das condições estabelecidas no edital.

Mais informações sobre o concurso no link

http://diario.ac.gov.br/