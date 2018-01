Homem é linchado após ser flagrado estuprando vizinha portadora de deficiência, em Cruzeiro do sul

Ismael da Silva Lima, de 18 anos, foi preso após ser flagrado estuprando a vizinha de 15 anos. A garota não fala nem anda, o rapaz se aproveitou disso para entrar na casa pelos fundos e manter relações sexuais com a menina, que possui necessidades especiais dentro do quarto dela. Familiares flagraram o ato criminoso e chamaram a polícia.

O crime aconteceu nesta quarta-feira, dia 10, mas só foi divulgado na manhã desta quinta. Após ser flagrado pela mãe da vítima, que estava na área de casa costurando, Ismael fugiu pela janela e entrou em uma mata fechada nas proximidades da casa. Ele vive em uma casa ao lado da residência da vítima.

Segundo o sargento J. Rodrigues, da Polícia Militar do Acre, “o acusado será encaminhado ao Pronto Socorro do Juruá para receber atendimento médico devido, às escoriações sofridas foi no momento em que foi capturado pelos familiares da vítima e em seguida será levado a DEAM, já que aqui em Cruzeiro do Sul, a Delegacia de flagrantes foi desativada”, finalizou.

O caso chocou a população da Comunidade da Boca da Alemanha que queria matar o acusado, que foi salvo pela polícia antes de o estuprador se tornar vítima do linchamento. Mesmo assim, ficou com vários ferimentos pelo corpo, já que que os moradores estava revoltados com o crime.