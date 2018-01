HOMEM É BALEADO NO PORTÃO DE CASA

Lucas batista da silva de 21 anos estava no portão da sua casa na estrada do são Francisco na noite dessa quarta feira quando dois homens em uma moto se aproximaram da vitima, foi quando o garupa da moto sacou um revolver e fez vários disparos contra a vitima que foi atingindo com um único disparo no tórax, logo depois de tentar contra a vida de Lucas a dupla fugiu tomando rumo ignorado

Uma viatura do samu foi acionada onde fez os primeiros atendimentos no local e logo depois encaminhou a vitima para o pronto socorro, segundo um dos paramédicos do samu ele levou um tiro no tórax que saiu no abdome o estado dele e considera grave.

Policias do 5 batalhão estiveram no local na tentativa de colher mais informações para tentar prender a dupla de motoqueiros