Governo promete compensar salário mínimo em 2019

Pelo segundo ano consecutivo, remuneração foi reajustada abaixo da inflação

O governo reajustou o salário mínimo abaixo da inflação pelo segundo ano consecutivo. Com isso, a perda acumulada em dois anos é de 0,34%, segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). As informações são do G1.

O aumento de R$ 937 para R$ 954, reajuste de 1,81%, é o menor em 24 anos. Para o Dieese, o salário mínimo de 2018 deveria ser de R$ 957,36 para compensar a perda acumulada em 2016 e 2017.

“O governo deveria reconhecer que estimou um valor abaixo, que a inflação efetiva no período de 2016 e 2017 foi superior àquela estimada para o reajuste, e fazer a correção já no mês de fevereiro”, afirma Clemente Ganz Lúcio, diretor técnico do Dieese.

O Ministério do Planejamento alega que “não está descumprindo a lei que fixa a variação anual do salário mínimo”. O governo afirma que deve compensar o valor que está faltando, de R$ 1,78, no cálculo do reajuste de 2019.