Empresário reage a roubo e mata um dos assaltantes

A ação aconteceu a luz do dia e na presença de várias pessoas que passavam na rua

Um empresário foi rendido por dois homens em uma moto armados com uma pistola 9 mm na Avenida 30 de Junho no centro de Presidente Médici. A ação aconteceu a luz do dia e na presença de várias pessoas que passavam na rua.

O empresário que também estaria armado, reagiu e acabou baleando Wellington Santos da Rocha 25 que ficou caído na rua enquanto seu comparsa fugiu a pé.

O empresário saiu do local e segundo seu advogado, ele vai se apresentar a polícia nos próximos dias.

O suspeito que fugiu foi localizado pela Policia Militar e Civil em um hotel da cidade. Sidnei dos santos 38 possui outras passagens pela polícia e possuí mandado de prisão em aberto.

A Polícia Civil está investigando o caso.