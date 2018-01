Em Rio Branco, maternidade amplia espaço para coleta de leite materno e reforça pedido de novas doações

Espaço ampliado foi inaugurado na terça-feira (9). Coordenador do Banco de Leite pede que mães procurem a maternidade para fazer doações.

Após inaugurar o espaço ampliado de coleta do leite materno na terça-feira (9), a maternidade Bárbara Heliodora está com campanha para incentivar mães a doarem leite materno e arrecadar mais litros do líquido para o Banco de Leite em Rio Branco.

Fonte de vitaminas e proteínas para o recém-nascido, o coordenador do Bando de Leite da Maternidade Bárbara Heliodora, Hélio Pinto, disse que a capacidade de absorção desses nutrientes no bebê são maiores. Por esse motivo, e visando ajudar bebês que nasceram com alguma necessidade, o coordenador ressalta o pedido de doações.

“Para os bebês prematuros ou com problemas gastrointestinais é melhor do que outros tipos de leite. Então, a gente aconselha que as mães amamentem seus filhos com leite materno, e pedimos também para que doem para que possamos atender bebês que precisam”, ressaltou.

No ano passado, o coordenador disse que a maternidade recebeu 760 novas doadoras e captou 438 litros de leite. Para 2018, Pinto disse que quer aumentar a quantidade de leite captado e aconselha as mães a procurarem a maternidade para doar ou pedir auxílio para o filho.

“A gente faz o atendimento aqui e também a domicílio com orientação. A gente também disponibiliza kits para as mães fazerem a coleta em casa e ainda um carro para ir buscar o leite na casa da doadora”, destacou.

Para doar, a mãe pode procurar a unidade ou entrar em contato com o número 3224-1060.