Dupla é presa com arma e comercializando drogas em Brasiléia

No final do dia desta quarta-feira, dia 10 de janeiro, agentes da delegacia do município de Brasiléia, foram investigar uma denuncia de possível comercio de entorpecentes no Bairro José Moreira, parte alta da cidade, envolvendo jovem e adulto que estariam armados.

Os agentes realizaram o efeito surpresa abordando os suspeitos que estavam de posse de um revolver calibre 38 municiado, drogas e uma quantia de dinheiro, proveniente do comercio ilegal de entorpecentes no bairro.

Foram detidos, Thiago Souza da Silva (20) e um menor de 16 anos, que estaria ajudando. Os dois foram detidos em flagrante delito e conduzidos para a delegacia, para serem ouvidos pelo delegado plantonista.

O menor seria encaminhado ao Ministério Público, para depois ser conduzido à pousada do menor. Já Thiago, é velho conhecido da Justiça e seria integrante da facção Comando Vermelho (CV) e estaria disputando espaço com o Bonde dos 13 (B13).

Foi informado que Thiago possa estar envolvido na tentativa de homicídios ocorridos meses atrás, onde membros rivais teriam sido feridos em troca de tiros, além de outros delitos.

Este seria ouvido e possivelmente será transferido para o presídio FOC na Capital, onde aguardará o pronunciamento da Justiça sobre o seu caso. Somente nesta quarta, duas armas e drogas foram retiradas das.