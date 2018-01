Dnit faz reparo em trecho que apresentou desmoronamento na BR-364 em Rondônia

Depois que as imagens do desmoronamento na BR-364, no trecho ligando o estado de Rondônia ao Acre, vieram à tona, o Dnit enviou uma equipe ao local para a realização de reparos no local. O vídeo mostrando a erosão gerou enorme repercussão a partir da veiculação no ac24horas na manhã desta quinta-feira, 11.

Em contato com o Dnit em Rondônia, o superintendente do órgão no Acre, Thiago Caetano, recebeu a garantia de que as vistorias na rodovia foram intensificadas após os riscos de alagamento em função da elevação do nível das águas do rio Madeira em Porto Velho, que nesta quarta-feira, 10, à tarde, marcava 19,90 metros, acima da cota de alerta.