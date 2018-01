Caso de Meningite é registrado em Sena Madureira; Paciente está internado em Rio Branco

Os sintomas mais comuns da Meningite são: Febre, dor de cabeça intensa e rigidez de nuca.

Um morador do Bairro Jardim Primavera, em Sena Madureira, foi diagnosticado recentemente com Meningite bacteriana – uma infecção que provoca a inflamação do tecido que envolve o cérebro e a coluna. Após apresentar os sintomas, o paciente deu entrada inicialmente no Hospital João Câncio Fernandes e em seguida foi transferido para Rio Branco onde se encontra internado no presente momento.

Após a confirmação, muitos moradores praticamente entraram em pânico, imaginando que também poderiam ser contaminados pela doença.

Na manhã desta quinta-feira, 11, em entrevista à imprensa, o médico-infectologista Alan Areal, apresentou alguns esclarecimentos sobre o assunto. “Para as pessoas que tiveram contato mais próximo com o paciente, que estiveram no seu dia-a-dia, durante o acompanhamento, já foi feita a profilaxia que é uma prevenção a essa meningite bacteriana. Vale frisar que a Meningite viral é mais propensa a uma transmissão do que uma bacteriana. Nesse sentido, não precisa os moradores ficarem em pânico porque as providências já foram tomadas”, comentou.

O caso, segundo ele, está sob controle. “O paciente recebe os cuidados devidos e está fora de perigo. É importante que as pessoas se tranquilizem quanto a isso. Como especialista, estamos atentos para essa questão”, frisou.

Os sintomas mais comuns da Meningite são: Febre, dor de cabeça intensa e rigidez de nuca.

Diante desses sintomas, o paciente precisa procurar atendimento médico, afinal de contas caso não haja o tratamento necessário maiores complicações podem acontecer.