Bebê vendido pela mãe foi encaminhado para abrigo em Rio Branco, diz Conselho Tutelar

O bebê de três meses vendido pela própria mãe por R$ 1,9 mil foi levado para o Educandário Santa Margarida, em Rio Branco. A informação foi repassada pela direção do 1º Conselho Regional da capital acreana. O caso ocorreu no dia 3 desse mês, na capital, mas só foi denunciado à polícia no dia 5.