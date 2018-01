Após dois anos, homem volta para se vingar e atira em desafeto

O marceneiro João Pacheco Félix, de 58 anos, foi atingido nesta quinta-feira, dia 11, por dois tiros disparados pelo cruzeirense Luciano Ribeiro da Silva, de 41 anos, que voltou a casa da vítima dois anos depois para se vingar de João. A informação foi confirmada pelos dois envolvidos no caso.

Há dois anos, João Pacheco desferiu um golpe de terçado contra Luciano, que voltou para matar o desafeto, efetuando quatro disparos, sendo que apenas dois acertaram a vítima. Após os disparos, a Polícia Militar foi acionada, e conseguiu efetuar a prisão do acusado ainda próximo do lugar do crime. Com Luciano, a polícia conseguiu apreender também a arma de fogo.

“Fizemos o cerco no local, ele entrou para debaixo de uma bueira, saiu correndo com a arma de fogo ainda em punho, fizemos a abordagem. No momento da abordagem ele soltou a arma de fogo, não reagiu e será conduzido para delegacia”, explicou o sargento da PM, que atendeu a ocorrência, Ismael Lima.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e encaminhada ao Hospital do Juruá. O caso já foi registrado pela polícia e o suspeito deve permanecer preso.