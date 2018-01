Anvisa proíbe venda de chás com substâncias irregulares e até insetos

Todos os lotes do chá de alcachofra e o lote 02917 do chá de camomila da marca Chileno Chás e Ervas são retirados do mercado

Lotes de chás da marca da marca Chileno Chás e Ervas tiveram a fabricação, comercialização e distribuição proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) por possuírem substâncias irregulares. Em um deles, até insetos vivos foram encontrados.

Um dos produtos é o chá de alcachofra, que teve todos os seus lotes proibidos exatamente por conter alcachofra (Cynara scolymus L.) na sua composição. De acordo com a Anvisa, o vegetal não é autorizado pela legislação de alimentos do Brasil para o preparo de chás.

O outro item barrado é o lote 02917 do chá de camomila da marca. Foram encontrados insetos vivos e mortos no produto, segundo o Laudo de Análise Fiscal Definitivo emitido pelo Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (Lacen-SC).

Ambos são fabricados pelo Laboratório Industrial Vida e Saúde Ltda. A Anvisa determinou que o laboratório recolha o estoque dos produtos existentes no mercado. As decisões constam das RE 3272/2017 e RE 3273/2017, publicadas na íntegra no último dia 15 de dezembro, no Diário Oficial da União.

De acordo com o ‘Globo’, a fabricante garante que a empresa cumpriu com a determinação e retirou de todos os estabelecimentos comerciais os lotes dos produtos citados.