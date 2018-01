Acrelândia decreta emergência em saúde pública para prevenir risco de epidemia de dengue, zika e chikungunya

O município de Acrelândia, no interior do Acre, decretou emergência em saúde pública pelo período de 180 dias para prevenir o risco de uma epidemia por doenças infecciosas virais como dengue, zika e chikungunya. O decreto nº 31 foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira (11) e entra em vigor a partir da data de publicação.