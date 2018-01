Ação da Polícia Civil prende duas pessoas e apreende duas armas de fogo, droga e munição na fronteira

Uma ação rápida de agentes da Delegacia de Polícia Civil no município de Brasiléia, distante 230 km da capital, prendeu em flagrante delito, Denilson Rocha dos Santos, 28 anos, e Thiago Souza da Silva, capturados em residencias localizadas nos bairros Leonardo Barbosa e Ferreira Lima, respectivamente na tarde desta quarta-feira, 10.

Ambos estavam em posse de revolveres calibre 38 municiado, drogas e dinheiro oriundo da venda do entorpecente.

Ambos receberam voz de prisão e foram conduzidos à delegacia, onde serão ouvidos pelo delegado Alex Danny.

Os acusados tem várias passagens pela polícia pelos crimes de roubo, tráfico de drogas e homicídio.

Denilson é suspeito de ter participação na morte e esquartejamento de uma mulher, crime ocorrida na Capital onde a vítima teve seu corpo jogado em um igarapé.

O trabalho investigativo aponta que a arma encontrada com o Denilson está ligada diretamente na morte de Averton Nascimento dos Santos, de 27 anos, atingido na cabeça na noite do dia 31 de dezembro passado e morreu no dia 3 de janeiro.

Em depoimento, a dupla havia se armado para cometer homicídios contra membros de facções rivais na guerra pelo controle de território de venda de droga, o que tem contribuído para aumento nas estatísticas de crimes contra vida.

Após serem conduzidos a delegacia, ambos foram flagranteada e serão transferidos para o presídio da Capital.