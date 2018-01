Vídeo mostra alto nível do Rio Madeira e diretor do DNIT diz que Acre pode voltar a ficar isolado

Em trecos da BR-364 próximos ao município de Mutum/RO, a água já pode ser vista a menos de um metro da margem

O diretor regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Thiago Caetano ressaltou a preocupação da entidade a respeito da rápida subida do nível das águas do Rio Madeira.

De acordo com vídeos recebidos pela reportagem da ContilNet e enviados a direção do DNIT/AC, em trechos da BR-364 próximos ao município de Mutum/RO, a água já pode ser vista a menos de um metro da margem da rodovia.

“Os trechos correspondem ao estado de Rondônia, mas acredito que eles estejam sim fazendo todo esse monitoramento em torno da situação. Quanto a nós, já estamos realizando toda uma movimentação política com o senador Gladson Cameli e a Agência Nacional das Águas (ANA) para encaminhar um pedido às hidrelétricas da região para que mudem seus modos de operar. Caso não haja uma adequação e as chuvas continuarem no ritmo que estão, é provável sim que o estado do Acre volta a ficar isolado, o que muito nos preocupa”, disse Caetano.

Thiago afirmou que a demanda também já foi repassada à bancada federal acreana em Brasília, que deve estar tomando providências para agilizar as medidas cautelares para evitar o caos proveniente do isolamento do estado.