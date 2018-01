Sesc continua com inscrições para Brincando nas Férias em janeiro

Ainda dá tempo de inscrever o pequeno no projeto Brincando nas Férias, do Serviço Social do Comércio no Acre (Sesc/AC). Para participar, é necessário que a criança tenha entre cinco e 11 anos, e as inscrições seguem até o sábado, 13, nas centrais de atendimento do Sesc/AC.

A programação do “Brincando nas Férias” inicia na segunda, 15, e se estende até o dia 27 de janeiro e, além disso, o cronograma conta com atividades rotativas: recreativas e desportivas e as atividades culturais no Centro de Atividades do Sesc Bosque, uma área ampla que conta com uma equipe totalmente capacitada para atender as crianças. No último dia, há a proposta de um festival de encerramento, onde serão apresentadas as atividades realizadas pelas crianças durante as duas semanas.

As crianças terão atividades recreativas, banhos de piscina, brincadeiras tradicionais,

jogos de mesas, atividades esportivas (futebol, voleibol, handebol, basquetebol, futsal); atividades culturais, histórias em quadrinhos, contações de histórias, jogos teatrais; atividades de saúde com jogos de quiz e gincanas.

Para se inscrever é necessário: Carteira do Sesc atualizada (para comerciários) e certidão de nascimento.

Informações; (68) 3302 1050 e 3302 2920