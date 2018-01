Rio Madeira já ameaça inundar trechos da BR-364 e risco de desabastecimento é real

O nível do Rio Madeira está além das medições registradas nesta mesma época do ano de 2014, quando se registrou desabastecimento no Acre em razão da inundação da BR-364. Imagens trocadas com certa frequência entre as superintendências do DNIT do Acre e Rondônia revelam que as águas estão a poucos metros de alcançar o asfalto na rodovia que liga Porto Velho a Rio Branco.

“Nós já começamos a fazer nossa movimentação política. A bancada de senadores e deputados federais está informada das ameaças. Esperamos uma ação parlamentar forte no sentido de evitar que aquela situação de 2014 se repita”, afirmou Tiago Caetano, superintendente do Dnit no Acre. “O risco é real, de fato muito grande, se as chuvas continuaram nas cabeceiras do rio. E as previsões não são boas”, disse.

A intenção é sensibilizar as hidrelétricas a mudar seus planos operacionais. A Agência Nacional de Águas (ANA) também está sendo comunicada, por meio do gabinete do senador Gladson Cameli (PP). “Um plano de contingência começa a ser montado. Nós pedimos calma à população”, concluiu.