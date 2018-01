PRF-AC apreende mais de mil pacotes de cigarro ilegal em rodovia do Acre

Em um período de seis dias, a Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC) apreendeu um segundo carregamento de cigarros contrabandeados. Nesta terça-feira (9), um homem foi preso com 1,1 mil pacotes de cigarros escondidos dentro do carro. O caso ocorreu no KM 226 da BR-317, Estrada de Xapuri, interior do Acre.