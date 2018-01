Prefeitura de Assis Brasil – AC divulga processos seletivos

Prefeitura de Assis Brasil, no Acre, oferta 35 vagas para professores, com vencimentos de até R$ 1.360,30.

A Prefeitura de Assis Brasil, no Estado do Acre, publicou os editais n° 001 e 002/2018 de processos seletivos simplificados destinados a contratação temporária de Professores para atuar no ensino fundamental e EJA da zona rural e zona urbana.

Os certames oferecem 35 vagas para Professores, com vencimento remunerações que variam de R$ 1.000,00 a R$ 1.360,30, em jornadas de trabalho de 25 horas semanais.

As inscrições poderão ser efetuadas no período de 15 a 22 de janeiro de 2018, de forma presencial, na Secretaria Municipal de Educação – SEME – Rua José Cordeiro, 230 – Centro.

O processo de seleção constará de prova discursiva do tipo dissertação argumentativa, prevista para ser aplicada no dia 28 de janeiro de 2018, na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Íris Célia Cabanellas Zannini, situada à Rua Eneide Batista, n° 274, Bairro Centro, Assis Brasil.

O resultado final do processo seletivo será divulgado na sede da Prefeitura de Assis Brasil, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Administração e Diário Oficial do Estado do Acre a partir do dia 16 de fevereiro de 2018.

A validade dos processos seletivos será de 10 meses, a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Fonte: Diário Oficial do Estado do Acre, edição de 10 de janeiro de 2018, a partir da página 37, acessível pelo link http://www.diario.ac.gov.br/