Preços em supermercados vão voltar a subir em 2018

Projeção ocorre após a queda recorde observada no último ano

A queda de preços de mercadorias nos supermercados, que foi observada no último ano, não deverá se repetir em 2018. A projeção é da Apas (associação setorial paulista).

O economista da entidade, Thiago Berka, afirma que a inflação no setor gire entre 3% e 4%. Ao contrário de 2017, que apresentou uma retração de 2,3%, como consequência do alto nível de desemprego no mercado e safra recorde de grãos.

“Vai ser muito difícil um recuo [nos preços] desse porte se repetir tão cedo”, afirmou.

De acordo com a coluna Mercado Aberto, da ‘Folha de S, Paulo’, o alto nível de desemprego no mercado e safra recorde de grãos foram grandes responsáveis pela deflação em 2017.

“Vamos ter uma safra boa em 2018, mas como a base de comparação é muito elevada, a expectativa é de uma diminuição de 10%, então a oferta sofrerá alguma pressão”, explica Berka.