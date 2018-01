Polícia recupera bebê que foi negociado por R$ 1.900 no Calafate por pastor de igreja

A Polícia Civil recuperou nesta quarta-feira, 10, um bebê de quatro meses que teria sido vendido em Rio Branco. A negociação teria acontecido durante o final de semana em uma residência do bairro Floresta/Sul, no Calafate e foi intermediada por um pastor que apresentou ao casal interessado a mãe da criança que é menor de idade, com 17 anos. A criança foi vendida pelo valor de R$ 1.900 e foi recuperada já no município de Brasiléia, em um hotel.

De acordo com o informado pela Polícia Civil, a condição estipulada pela menor para que vendesse a criança era de ter contato com a criança diariamente, mas quando percebeu que o casal que comprou estava indo embora, resolveu denunciar o fato a polícia que iniciou as buscas e conseguiu recuperar o bebê na quarta-feira (10).

“O pastor apresentou o casal a jovem e intermediou a negociação. Ele saiu levando o valor de R$ 500 reais nisso tudo e ainda impediu a mãe de fazer algo quando ela percebeu que a criança seria levada para longe. Ele, a mãe da criança e o casal devem responder por este crime, cada um na sua categoria. As investigações continuam para saber pra o destino da criança. A suspeita é de que iria ser levada para outro país, já que estava de passagem em um hotel de Brasiléia”, disse o delegado Adriano Moraes.