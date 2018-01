Polícia Civil prende homem com revolver 38 e drogas no Leonardo Barbosa

Denilson está como suspeito em pelo menos duas mortes e outros delitos na capital e fronteira

Uma ação rápida por parte dos agentes da delegacia de Polícia Civil do Município de Brasiléia, foi possível prender um homem que estaria portando um revolver calibre 38 municiado e drogas pelo Bairro Leonardo Barbosa, zona periférica da cidade.

A diligencia dos policiais realizada por volta das 12 horas desta quarta-feira, dia 10, visava chegar até Denilson Rocha Santos (30), onde foi denunciado que estaria portando arma e drogas. Foi quando este foi cercado em uma rua e não esboçou reação.

Ao ser revistado, foi constatado que o suspeito estava portando um revolver e drogas. Este recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia, onde seria ouvido pelo delegado plantonista, Alex Danny.

Denilson já é velho conhecido da Justiça, e está como suspeito de ter participação na morte e esquartejamento de uma mulher na Capital e teve seu corpo jogado em um igarapé.

Segundo informações dos investigadores, a arma encontrada com o Denilson está ligada diretamente na morte de Averton Nascimento dos Santos, de 27 anos, baleado na cabeça na noite do dia 31 de dezembro passado e morreu no dia 3 de janeiro.

O mesmo foi flagranteado e poderá ser transferido para o presídio na Capital nas próximas horas.

VEJA VÍDEO COM ALMIR ANDRADE ABAIXO