Moradores vão ao Ministério Público pedindo cancelamento da taxa de limpeza pública em Cruzeiro do Sul

Um grupo de moradores de Cruzeiro do Sul protocolou duas ações que pedem o cancelamento da taxa de limpeza pública criada pela prefeitura, com valores entre R$ 25,00 e R$ 35,00. A proposta feita pelo prefeito Ilderlei Cordeiro (PMDB) já foi aprovada na Câmara dos Vereadores.

Roger da Silva, representante da Federação Estadual das Associações de Moradores do Estado do Acre (FAMAC), diz que esse serviços já está incluso na cobrança do IPTU, portando, é ilegal e não deveria ser cobrada novamente dos moradores da cidade

“Não estamos de acordo com essa situação, e vamos tentar junto ao Ministério Público reverter essa situação. E eles aprovaram essa lei criando esse tributo, e não retiraram do imposto, e isso é bitributação”, diz em entrevista à TV Juruá.

A outra ação pede o cancelamento da sessão extraordinária que aprovou as contas do ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales. “O regimento interno da câmara fala que as sessões ordinárias devem acontecer nas terças e quintas, e eles decidiram fazer essa sessão na sexta para aprovar as contas do ex-prefeito”, enfatizou o líder.