Moradores do loteamento Santa Helena bloqueiam rodovia AC-40 em protesto pedindo pavimentação de ruas

Os moradores do loteamento Santa Helena nas proximidades do parque de Exposição Wildy Viana bloquearam por algumas horas durante a noite desta terça-feira (9) a rodovia AC-40 em protesto pela não pavimentação das principais ruas da região. O engarrafamento de mais de um quilometro causado pelo fechamento da estrada gerou bate boca entre condutores e manifestantes.

Os moradores resolveram chamar a atenção das autoridades fechando a estrada por não aguentar mais conviver com ruas sem pavimentação. “Estamos a anos pedindo o asfalto em nossas ruas e nada. Estivemos várias vezes com representantes da prefeitura e do Depasa e eles prometeram pavimentar nossas ruas. Mas ficou somente na promessa, ainda estamos convivendo com lama e muitos buracos. Até a polícia tem dificuldade de entrar em nosso bairro para combater o crime”, relata Fernanda Oliveira, moradora do loteamento.

Durante a manifestação que bloqueou a AC-40 nos dois sentidos, os condutores saíram de seus veículos e discutiram com os moradores. O que gerou um bate boca e com a chegada da Polícia os moradores acabaram abrindo a pista para a passagem dos veículos.

“Nosso bloqueio da estrada esta noite foi para mostrar para as autoridades que não estamos de brincadeira. Temos o direito de um bairro com ruas pavimentadas, pois pagamos nossos impostos”, destacou o morador Adauto Souza.

A reportagem tentou falar com os diretores do Depasa sobre o assunto, mas até a finalização da edição nenhum dos representantes do órgão atendeu as ligações. O espaço fica aberto para os representantes do Depasa se pronunciar.