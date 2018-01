Jovem é agredida com golpes de facão pelo marido no interior do Acre e pode perder o braço

A empregada doméstica Luzivânia de Lima Pinto, de 23 anos, levou oito facadas do marido e está internada no Hospital do Juruá, de Cruzeiro do Sul,com risco de perder o braço esquerdo. A mãe dela, a dona de casa Maria Das Dores Lima, de 56, conversou com o G1, nesta quarta-feira (10), e contou que a filha sofreu a tentativa de homicídio após tentar terminar o casamento.